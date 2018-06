FERMO – Mattinata di sinistri nel Fermano, quella del primo giugno.

A Sant’Elpidio a Mare, un camion per cause in fase di accertamento, si è ribaltato: il conducente è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul posto. Le Forze dell’Ordine stanno compiendo i rilievi per ricostruire dinamica.

Sulla Valdaso, vicino Altidona, due auto si sono scontrate per cause al vaglio delle Forze dell’Ordine. Entrambi i conducenti, due donne, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 giunto sul posto. Per fortuna le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 153 volte, 155 oggi)