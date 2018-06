ASCOLI PICENO – Prima buona giornata per Tony Arbolino e l’ascolano Romano Fenati sul circuito del Mugello. I due alfieri del Marinelli Snipers Team tengono alto il morale e fanno segnare buoni tempi sulla pista di casa. Bene Romano Fenati che, malgrado il dolore all’ avambraccio e il peso nel cuore, chiude la FP2 con il sesto tempo, a 0.431s dal best time. Un po’ di traffico in pista frena Tony Arbolino ma il giovane di Garbagnate Milanese si sente in forma e vuol fare bene di fronte al caloroso pubblico italiano.

Romano Fenati: “Sono contento di questa prima giornata. Dopo le FP1 ero un po’ preoccupato perché soffro un po’ il dolore all’avambraccio destro. Nel pomeriggio molto meglio. Giro forte e sono soddisfatto. Voglio continuare così”.

Tony Arbolino: “È stata una prima giornata positiva anche se potrebbe non sembrare così vista la posizione. In realtà al Mugello le libere possono diventare complicate per il traffico in pista. Nelle FP2, ad esempio, avevo 2 caschi rossi e poi, nel T3, sono stato rallentato e non ho concluso al meglio il giro. Ma sappiamo che possiamo fare un bel weekend e siamo carichi”.

