ACQUASANTA TERME – Il Convegno di giovedì 7 giugno in materia di “Energie Rinnovabili e Agroenergie, opportunità per l’agricoltura sostenibile e l’ambiente” è organizzato da Partners in Service srl, titolare del CEA “Ambiente e Mare” nell’ambito del PSR 2014-2020 (Reg. 1305/2013), Sottomisura 1.2 – Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione Operazione A “Azioni Informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali”.

L’idea di sostenibilità attraversa diversi ambiti del vivere quotidiano, dall’agricoltura al turismo, dall’energia all’edilizia. Sostenibilità significa prendersi cura delle risorse del territorio e creare le condizioni affinché queste possano dare un contributo concreto allo sviluppo.

Le Energie Rinnovabili e le Agroenergie sono una grande opportunità anche economica per l’agricoltura e per l’ambiente, purché utilizzate in misura appropriata; inoltre possono offrire un contributo importante a mitigare i cambiamenti climatici e ad aumentare l’autonomia energetica dei nostri territori.

Nell’ottica della riduzione delle emissioni climalteranti e dello sviluppo della Green Economy, con conseguente riduzione dei combustibili fossili, il settore agricolo offre un valido supporto alla produzione di fonti rinnovabili, valutando anche quelle provenienti dagli scarti di produzione, in particolare la biomassa.

Ad aprire l’incontro il Sindaco di Acquasanta Terme, Sante Stangoni che introdurrà i temi generali e saluterà gli ospiti in platea. Il Convegno si addentrerà nei contenuti del PSR 2014-2020 relativi al cambiamento climatico con la Dott.ssa Biologa Barbara Zambuchini, Coordinatore ed esperto Partners in Service srl.

A seguire l’Ingegnere Ambientale Desirée Marinangeli sottoporrà agli intervenuti i nuovi scenari nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Eleonora Maldini, Funzionario Politiche Agroalimentari Regione Marche, illustrerà come la produzione di energia possa fungere da opportunità di reddito per la filiera foresta-legno.

Obiettivo del Convegno è confrontarsi sui bandi e le nuove misure e sulla necessità di adottare sistemi basati sull’utilizzo di energie rinnovabili, così da favorire la sostenibilità ambientale.

L’azione informativa è rivolta agli imprenditori agricoli e alimentari (sono compresi i coadiuvanti e i membri della famiglia agricola) operanti in particolare nella Provincia di Ascoli Piceno e Fermo.

Finanziato nell’ambito del PSR 2014-2020 REGIONE MARCHE. Bando Sottomisura 1.2 A “Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali” – Progetto ID 20927.

Si ringrazia per la collaborazione il Comune di Acquasanta Terme nella persona del Sindaco Sante Stangoni e Assessore Agricoltura, Forestazione e Sviluppo Rurale Stefano Troli.

