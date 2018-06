A Marino del Tronto, in provincia di Ascoli facile passeggiata che si svolgerà in ambiente fluviale con un facile percorso, prima intorno al Lago di Casette, ai piedi del borgo, e successivamente lungo il corso del Castellano

ASCOLI PICENO – “Oggi 2 giugno e domenica 3 giugno le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche anche nelle Marche con tanti eventi e tutti gratuiti”.

Lo ha annunciato Leonardo Perrone , coordinatore delle Guide Ambientali Escursionistiche delle Marche.

“Oggi si parte con il giro ad anello con partenza da Valleremita (Frazione di Fabriano), Aula Verde, Eremo di Santa Maria in Valdisasso, Prati di Fraina, Piani Maruga, Valleremita. A Marino del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno facile passeggiata che si svolgerà in ambiente fluviale – ha concluso Perrone – con un facile percorso, prima intorno al Lago di Casette, ai piedi del borgo, e successivamente lungo il corso del Castellano. Incontreremo postazioni per il birdwatching, un’antica fornace per la produzione della calce e sorgenti di acqua salmacina. Saremo nel Parco nazionale dei Monti della Laga, sulle tracce di antichi mestieri mai dimenticati. Il 3 giugno a San Giacomo, saliremo sulla montagna dei fiori fino a raggiungere le tre caciare (1426 m slm), dove ci affacceremo sul balcone dell’Appennino sospesi tra mare e montagna”.

