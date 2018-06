ASCOLI PICENO – Francesco Bellini avrebbe venduto l’Ascoli picchio ad Alex Oliva. Le trattative avviate qualche tempo fa che si sarebbero concluse in caso di salvezza sembrano essere reali. Bellini dopo la salvezza aveva dichiarato di non avere certezze sul futuro e che avrebbe cercato un buon acquirente.

Anche in un video condiviso sui social e sul gruppo Tifi Ascoli se.. Il patron ha dichiarato di lasciare l’Ascoli con frecciatine al sindaco Castelli sulle cose fatte e non fatte.

Secondo quanto riportato da tuttoB: “Nelle prossime ore, infatti, potrebbe concretizzarsi la cessione al gruppo svizzero “Re Outside”, rappresentato da Alex Oliva, già vicepresidente e sponsor del Miami United. Oliva è già noto al mondo del calcio per essere intermediario di diverse trattative internazionali, collegato anche ad un importante gruppo chimico-farmaceutico appartenente alla moglie. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, le prime trattative con l’attuale proprietà dell’Ascoli sarebbero state avviate già da diverse settimane con un accordo di massima che sarebbe andato in porto proprio in caso di permanenza nella serie cadetta della squadra.”

Chi è Alex Oliva? Imprenditore milanese, residente in Ticino, opera in ambito immobiliare, in passato è stato intermediario di alcune importanti operazioni finanziarie. Fa parte del consiglio di Amministrazione del F.C. Chiasso e la moglie, di origine venezuelana, possiede un gruppo chimico- farmaceutico. Inoltre è Vice presidente del Miami United F.C. che gioca nella Serie B statunitense. Nel 2016 ha curato l’ingaggio dell’ex inter Adriano.

I tifosi sul web si scatenano e chiedono chiarezza, sulle scelte passate e sulle future. Chiedono garanzie e soprattutto coerenza nelle scelte societarie fatte negli anni di rinnovi ed esclusioni spesso insistentemente, questo lo riportiamo direttamente dalla voce degli Ultras 1898.

Riportiamo le dichiarazioni che ci ha rilasciato il capo ultras Gianni Luzi:

“Per Bellini abbiamo fatto la guerra, passato guai. Lo abbiamo accolto come un re, abbiamo accettato situazioni che non ci piacevano per il bene dell’Ascoli. Lui ha messo figure in società incompetenti, che lo hanno allontanato dalla gente e fatto rischiare la retrocessione 3 anni di fila. Ciò che gli abbiamo detto a casa sua ed in sede è il pensiero di un popolo. Faccia il presidente normale ricompattando la società nata il 6 febbraio 2014. Ad Ascoli serve gente che oltre ai soldi metta cuore e passione, che butti meno soldi per dirigenti incapaci e si faccia amare dalla gente.

L’Ascoli in questi anni ha avuto introiti importanti, come nessun’altra squadra. Sentir dire che siamo pochi allo stadio, che tenere l’Ascoli non conviene è offensivo per un popolo intero che giovedì ha dimostrato a tutti di cosa è capace.

È talmente semplice che non capire significa perseverare negli errori.

Non abbiamo mai chiesto nulla, solo dato, ed è tanto.

Se non vuole essere più il proprietario dell’Ascoli è libero di fare come vuole, ma sappia che noi non accetteremo chiunque, vogliamo chiarezza. Ascoli non è un porto di mare. Chi pensa di continuare a fare dell’Ascoli solo un interesse personale, troverà un popolo a sbarrargli la strada.”

