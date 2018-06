MONTEGIORGIO – Ultimo impegno stagionale per l’Ascoli Picchio oggi pomeriggio, 3 giugno, allo stadio comunale “G. Tamburrini” di Montegiorgio per la classica amichevole col Club della Famiglia Beleggia, sponsor dell’Ascoli col marchio Brosway.

Un pomeriggio di festa con la compagine della Montegiorgese (allenata dall’ex Ascoli Massimo Paci) che ha celebrato così la storica promozione in Serie D e i bianconeri che hanno festeggiato la salvezza in B ottenuta giovedì scorso.

6-2 il risultato finale in favore dell’Ascoli con il primo tempo terminato 0-1 con rete di Parlati; nella ripresa per i bianconeri sono andati a segno De Santis, Mengoni (doppietta), De Feo e Monachello. Mister Cosmi nel primo tempo ha impiegato Venditti, Martinho, Perri, Diop, Florio, D’Urso, Parlati, Castellano, De Feo, Tassi e Ventola; nel secondo tempo sono scesi in campo Venditti, Florio, Kanoute, Monachello, Perri, Baldini, Clemenza, De Feo, Ventola, De Santis e Mengoni. Tutti gli altri bianconeri, ad eccezione di Addae, Agazzi e Mogos già in vacanza, hanno assistito dalla panchina all’incontro.

Presenti anche gli esponenti dello storico Club “Costantino Rozzi”, di cui saranno ospiti il Presidente Francesco Bellini e la Signora Marisa che hanno assistito all’amichevole di oggi pomeriggio. Dopo la partita, il Patron ha fatto visita, insieme al management bianconero, alla sede storica del Club Rozzi prima di intrattenersi a cena con i rappresentanti.

Con l’impegno di questa sera c’è stato il congedo ufficiale dalla squadra, che tornerà in città per il ritiro estivo che apre le porte al campionato di Serie B 2018/19.