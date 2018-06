A bordo una donna che è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e dai Vigili del Fuoco giunti sul luogo in ausilio

FERMO – Brutto incidente nella tarda serata del 3 giugno.

Un’auto è finita fuori strada nel Fermano, vicino Fermo, per cause in fase di accertamento.

A bordo una donna che è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e dai Vigili del Fuoco giunti sul luogo in ausilio. E’ stata portata in ospedale per le cure mediche.

Forze dell’Ordine al lavoro per i rilievi.

