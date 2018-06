Abiti da sera, capi di abbigliamento classico e sportivo e vestiti da cerimonia hanno impreziosito la sfilata in una via Ceci gremita

ASCOLI PICENO – Grande successo sabato sera, 2 giugno, per l’atteso appuntamento con “Moda sotto le Stelle”, organizzato dall’amministrazione comunale con l’assessore al commercio Alessandro Filiaggi e le consigliere Laura Trontini, Daniela Massi e Francesca Pantaloni, in collaborazione con Simbiosi Marketing.

Abiti da sera, capi di abbigliamento classico e sportivo e vestiti da cerimonia hanno impreziosito la sfilata in una via Ceci gremita.

Nel corso della serata, che ha visto la partecipazione delle giovanissime cantanti Giulia Carosi e Camilla Palmisano, la stilista emergente Diana Bisirri è stata premiata con il riconoscimento “Giovane artista dell’anno”.

Un ringraziamento ai negozi del centro storico per aver messo a disposizione gli abiti per la sfilata: Ego Abbigliamento, Interno 26, Liolà, Maison Spose, Parrucchieria Nuovo Look, Pelletteria Anna, Profumeria Carla, Punti di vista, Ripani costumi, Tre piume, Under 13, Zenzero, Zona 23.

