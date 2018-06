Tante location dislocate per le vie del centro, un’area dedicata ai bambini e moltissime iniziative per ragazzi e famiglie, così si formuleranno le iniziative

ASCOLI PICENO – Spettacoli di vario genere e tanti eventi musicali sono pronti a invadere il centro storico cittadino nel mese di giugno. Tante location dislocate per le vie del centro, un’area dedicata ai bambini e moltissime iniziative per ragazzi e famiglie: in questo modo l’associazione Wap vuole festeggiare il primo anno e mezzo di attività ad Ascoli.

Si partirà già l’8 giugno grazie alla collaborazione con l’artista Tina Nepi: alle 17 è in programma al Teatro Ventidio Basso lo spettacolo Movimentarte, mentre dalle 23 i protagonisti, in abiti di scena, si sposteranno in corteo verso Piazza del Popolo per una nuova esibizione: “Un regalo alla città e ai cittadini per i nostri 25 anni di attività” ha spiegato Tina Nepi.

Sarà la serata di apertura ad ‘Ascoli Live’, il programma di eventi che illuminerà la città per tutto il mese di giugno. Nei successivi tre venerdì infatti (15, 22 e 29 giugno), dalle ore 19 tanti spettacoli si alterneranno in varie location cittadine, un mini festival musicale e di differenti arti curato dalla direzione artistica del musicista Giulio Spinozzi.

“Dare continuità agli eventi è fondamentale, ad Ascoli deve esserci sempre qualcosa da fare e questo è quello che sta avvenendo” ha dichiarato entusiasta il sindaco Guido Castelli.

“Sosteniamo con forza queste iniziative, vedere le varie anime della città collaborare tra loro per il bene del territorio non può che renderci soddisfatti” ha aggiunto l’assessore Alessandro Filiaggi.

“Vogliamo dare un segnale di rinascita e ripresa del nostro territorio – ha concluso Arianna Trillini di Wap – Per questo motivo, nel corso degli appuntamenti dei venerdì di giugno, i negozi e gli esercizi commerciali resteranno aperti nell’orario serale. E ognuno riserverà offerte, sconti e promozioni da non perdere ai clienti”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 23 volte, 23 oggi)