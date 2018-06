“Le telecamere sapranno cogliere l’essenza della rievocazione storica, mettendone in risalto il sacro e devoto legame con il nostro Patrono” afferma il sindaco Castelli

ASCOLI PICENO – La Quintana di Ascoli in diretta su Rai Tre. Anche quest’anno l’edizione di agosto della rievocazione storica cittadina sarà trasmessa su tutto il territorio nazionale.

“Apprendo con profonda soddisfazione la conferma della diretta per la giostra in onore di Sant’Emidio, quest’anno resa ancor più solenne ed emozionante dalla concomitanza con la Festa patronale” ha commentato entusiasta il sindaco e magnifico messere Guido Castelli alla ricezione della lettera firmata dal direttore generale della Rai, Mario Orfeo.

“Le telecamere Rai sapranno cogliere l’essenza della rievocazione storica, mettendone in risalto il sacro e devoto legame con il nostro Patrono. Le immagini di Ascoli trasmesse in diretta nazionale non potranno che attirare ancor più turisti e visitatori nella nostra magnifica città” aggiunge il primo cittadino.

Soddisfatto anche il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti: “La Rai ha voluto premiare la Quintana di Ascoli e tutto il nostro territorio, che merita ampiamente questa attenzione. Stiamo lavorando assiduamente affinché venga offerto uno spettacolo maestoso, entusiasmante per il pubblico e per gli spettatori ma sempre nel rispetto delle regole e delle normative vigenti in tema di sicurezza e benessere animale”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 19 volte, 19 oggi)