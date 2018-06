APPIGNANO DEL TRONTO – Tutto è pronto per l’edizione 2018 del Campionato Nazionale UISP Ciclismo su Strada.

La manifestazione si svolgerà infatti domenica 10 giugno con partenza e arrivo ad Appignano del Tronto. La gara è stata voluta e organizzata dell’ASD Polisportiva Appignano del Tronto su un tracciato di 19 km che da Piazza Umberto I, porta sulla zona industriale di Ascoli Piceno dove ci sarà un circuito pianeggiante di 6 km da ripetere più volte a seconda della categoria, per poi tornare in paese (anche questo sarà fatto più volte a seconda della categoria). Quattro le partenze previste su un percorso della lunghezza di 52, 68 e 79 km.

Particolarmente affascinanti i 6 km che dalla SS 4 Salaria portano al paese, immersi nel verde della valle del fiume Chifenti tra i caratteristici calanchi, per poi finire con uno strappo di 100 mt e arrivo sul selciato di Via Roma, che assegnerà la maglia tricolore UISP per le 12 categorie previste (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, Elite Master, Donne 1 e 2, Dilettanti)

Le iscrizioni online sono aperte e tramite la pagina dedicata fino a sabato 9 giugno 2018, dopodiché sarà possibile iscriversi solo in loco.

Tutte le informazioni sulla manifestazione e i dettagli sulle strutture ricettive convenzionate sono disponibili sul sito ufficiale www.asdappignano.it.

