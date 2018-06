Le domande redatte su apposito modello dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 2 luglio 2018 pena l’esclusione, direttamente presso il protocollo del proprio Comune di residenza oppure inviate a mezzo raccomandata

ASCOLI PICENO – E’ stato pubblicato l’avviso ad Ascoli “Assegni di cura” per le famiglie che svolgono funzioni assistenziali rivolte ad anziani non autosufficienti.

DOMANDE Le domande redatte su apposito modello dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 2 luglio 2018 pena l’esclusione, direttamente presso il protocollo del proprio Comune di residenza oppure inviate a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec all’indirizzo istituzionale del Comune di Residenza.



La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:



1. attestazione I.S.E.E. ordinario, in corso di validità, completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Per la valutazione ai fini dell’accesso all’assegno, l’Ente erogatore terrà conto dell’I.S.E.E calcolato sul nucleo familiare anagrafico. Nel caso di I.S.E.E. calcolati su nuclei familiari non corrispondenti a quelli anagrafici si provvederà all’automatica archiviazione della domanda;



2. copia dell’ultimo verbale di invalidità civile al 100%, con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;



3. copia di un valido documento di identità del richiedente.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta o contenente atti e dichiarazioni mendaci verranno automaticamente archiviate.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 42 volte, 42 oggi)