ASCOLI PICENO – Nella mattinata del 6 giugno si è svolta la conferenza di presentazione della seconda edizione del Festival di Neri Marcorè, ideato per rilanciare le zone montane marchigiane dopo gli eventi sismici del 2016.

Naturalmente parliamo di “RisorgiMarche”, giunto al secondo atto dopo il successo strepitoso ottenuto nel 2017.

“Puntiamo a fare ancora meglio, più presenze rispetto allo scorso anno, un numero comunque molto positivo, circa 80 mila presenze – ha affermato Marcorè durante la conferenza di Roma svoltasi presso il complesso di Salvatore in Lauro, sede del pio sodalizio dei Piceni – il nostro vuol essere un segnale e un aiuto a non far dimenticare questi paesaggi meravigliosi. Iniziativa che ha come obiettivo di dare visibilità ai Comuni del Cratere per reinvestire in quelle zone in termine di cultura ed economia”. Presente alla conferenza anche il Governatore delle Marche, Luca Ceriscioli.

Ecco date, luoghi e ospiti della kermesse 2018:

Primo luglio 2018 a Forca di Presta, Arquata del Tronto: PIERO PELU’

3 luglio 2018 a Piani di Craspiero – Monte d’Aria, Castelraimondo/Camerino, Serrapetrona (Macerata): ANGELO BRANDUARDI

6 luglio 2018 La Roccaccia/San Lorenzo, San Severino Marche Treia: SIMONE CRISTICCHI E GNU QUARTET

7 luglio 2018 Pizzo Meta, Sarnano/Bolognola: MARIO BIONDI

9 luglio 2018 Monte Torrone, Ussita/Visso/Castelsantangelo sul Nera: ALEX BRITTI

14 luglio 2018 Prati di Monte Vermenone, Fiuminata/Sefro: NOA

15 luglio 2018 Piano della Minutella – Monte Scaletta, Serravalle di Chienti: CLEMENTINO

17 luglio 2018 Poggio della Pagnotta – Chiesa Sarta, Maria Maddalena, Valfornace/Caldarola: LUCA CARBONI

23 luglio 2018 Piani di Cagnano, Acquasanta Terme: IRENE GRANDI

27 luglio 2018 Monte La Torre-Quinzano, Force: ANDREA MIRO’

28 luglio 2018 Campi di Vètice, Montefortino: PAOLO BELLI & BIG BAND

31 luglio 2018 Casalicchio, Amandola: FESTA A SORPRESA

primo agosto 2018 Pian della Curva, Visso/Pievetorina: TOQUINHO

2 agosto 2018 San Giacomo, Monte Piselli, Montagna dei Fiori, Ascoli Piceno: NERI MARCORE’ E GNU QUARTET

