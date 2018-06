Ammirando le bellezze architettoniche in travertino, la pietra del nostro territorio, i partecipanti si cimente­ranno in un entusiasmante laboratorio di scultura

ASCOLI PICENO – Domenica 10 giugno alle ore 16.30, i Musei della Cartiera Papale di Ascoli propongono la visita guidata “Scultori in Cartiera“.

In collaborazione con Cave Cavam, una divertente visita guidata alla Cartiera Papale svelerà la storia dell’antico opificio e i segreti della sua edificazione. Ammirando le bellezze architettoniche in travertino, la pietra del nostro territorio, i partecipanti si cimente­ranno in un entusiasmante laboratorio di scultura. Scopriranno l’impiego di alcuni attrezzi da scultore per poi portare a termine un manufatto artistico.

Il costo è pari a 10 euro, per informazioni e prenotazioni si potrà telefonare al 3333276129.

