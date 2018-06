ASCOLI PICENO – Parte con il vento in poppa la stagione estiva dei Distretto 13 che, con lo slancio delle prime splendide serate, prosegue a tutta velocità verso due appuntamenti in programma nel prossimo weekend.

Venerdì 8 giugno la band si esibirà sul palco di “A mano a mano”, una festa della pizza e della birra a Villa Mattoni di S. Egidio alla Vibrata mentre sabato 9 sarà la volta della “Festa di Inizio Estate” organizzata dalla Pasticceria “Alma” di Venarotta.

Dopo il clamoroso successo della prima edizione di “A mano a mano”, gli organizzatori hanno voluto fare il bis e proponendo oltre alle fantastiche specialità culinarie cinque serate con musica live e dj set in una struttura che può garantire l’ottima riuscita delle serate anche in caso di maltempo.

La “Festa di Inizio Estate” invece è un’iniziativa della pasticceria “Alma” di Venarotta per accogliere l’arrivo della stagione delle vacanze: dalle ore 18 di sabato sera partirà un “cocktail party” a prezzo fisso e pizza a volontà che sarà seguito concerto dei Distretto 13 e per chiudere in bellezza da una fantastica spaghettata di mezzanotte.

Entrambi gli eventi si caricheranno dell’energia dello show dei Distretto 13 che, per lo spettacolo 2018, hanno inserito in scaletta molte novità interessanti: arrangiamenti adrenalinici di pezzi di Zucchero, Kula Shaker, Mina, Billy Idol, The Who e tanti altri interpreti che affiancheranno quelli che sono oramai diventati i “cavalli di battaglia” di una band che ha fatto del divertimento e dell’energia proprio marchio di fabbrica.

