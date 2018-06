ASCOLI PICENO – Importante iniziativa il 7 giugno.

Ad Ascoli Piceno presso il Teatro Ventidio Basso, Fondazione Laureus Italia Onlus e Allenarsi per il Futuro delle multinazionali Bosch e Randstad insieme all’istituto comprensivo del Tronto e Valfluvione presenteranno il lavoro durato tutto l’anno.

Il progetto ha come scopo quello di favorire lo sport come strumento di inclusione sociale e, nello specifico, di strumento per il superamento delle difficoltà relazionali e psicologiche sorte a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il paese e le frazioni di Acquasanta Terme, in Provincia di Ascoli Piceno.

Attraverso una rete costruita da Fondazione Laureus tra l’ASD Miniera delle Arti e la scuola elementare Isc del Tronto e Valfuvione, sono state organizzate lezioni di DANZA svolte durante l’orario scolastico.

Il gruppo ha compreso tutti gli alunni delle classi seconda, terza e quarta elementare dell’Istituto. In tutto 55 bambini divisi quasi in parti uguali tra bambine e bambini. Il progetto avendo ottimi risultati è stato esteso anche alle scuole elementari di Arquata del Tronto e di altre classi di Acquasanta Terme.

Alle ore 16 presso il Foyer del Teatro Ventidio basso di Ascoli Piceno è indetta una conferenza stampa per presentare tutto il progetto.

Saranno presenti:

Daria Braga Direttore Fondazione Laureus Italia Onlus;

Daniela Masseroni EducAllentarice progetto Allenarsi per il futuro Gruppo Bosch;

Guido Castelli Sindaco di Ascoli Piceno;

Sante Stangoni Sindaco di Acquasanta Terme;

Patrizia Palanca Dirigente dell’Istituto Comprensivo Valfluvione e del Tronto;

Marco Fioravanti Presidente Consiglio Comunale Ascoli Piceno;

Giuseppe Amici Presidente dell’unione dei comuni del Tronto e Valfluvione;

Stefano Felice presidente Avis Ascoli Piceno;

Tina Nepi Direttore Artistico della ASD Miniera delle Arti;

Garrison – Gary Gordon Rochelle – Direttore Artistico della ASD Miniera delle Arti;

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)