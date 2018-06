VENAROTTA – Appuntamento sociale e sportivo.

Domenica 10 giugno torna a Venarotta il “Memorial Peppe Ciotti”, torneo di calcio per le categorie Pulcini e Piccoli Calci. Il memorial, che si svolgerà tutto nella giornata di domenica, è ormai giunto alla 15° edizione.

Il ricordo, come di consueto, è per il compianto Giuseppe Ciotti, amico scomparso nel dicembre del 2003 dopo che per anni aveva distribuito calcio nel Venarotta Calcio, appassionandosi e soprattutto appassionando tantissimi bambini e ragazzi venarottesi al gioco del pallone. Il ritrovo domenica sarà di buon mattino presso la piazza Gaetano Spalvieri con il corteo per le vie del paese che arriverà al campo sportivo “Di Ridolfi”, luogo dove si svolgerà il torneo.

La manifestazione terminerà con la consueta premiazione e la Santa Messa. Quest’anno le squadre partecipanti, oltre ovviamente l’ASD Venarotta Calcio, saranno: Porto D’Ascoli, Comunanza, Spes Altidona, Filottranese, Piazza Immacolata, Sambenedettese, Pescara Calcio, Passatempese, Porta Romana, Osimana, Moie Vallesina, Borgo Solestà, Nuova Folgore Ancona.

