Dal personale sanitario del 118 e portata, cosciente, in ospedale per altri accertamenti. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e la viabilità attualmente è regolare

CASTEL DI LAMA – Incidente nel primo pomeriggio del 7 giugno.

Sull’Ascoli-Mare, all’altezza fra Castel di Lama e Maltignano direzione monti, un’auto è finita contro il guard rail.

Alla guida una ragazza di 28 anni che ha perso, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ascoli, il controllo del mezzo.

E’ stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e portata, cosciente, in ospedale per altri accertamenti. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e la viabilità attualmente è regolare.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)