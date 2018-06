ASCOLI PICENO – Sulla vicenda dello stadio “Del Duca”, che negli ultimi giorni ha visto scontri roventi fra amministrazione comunale e società bianconera, il Pd di Ascoli ha posto un’interrogazione che presenterà in Comune.

Ecco qui le loro domande rivolte alla giunta del sindaco Guido Castelli.

Preso atto del duro confronto tra Ascoli Picchio e l’amministrazione comunale si interroga il sindaco per sapere:

1. Il termine ultimo della consegna della Tribuna Est alla città di Ascoli Piceno.

2. Il dettaglio dei costi di tutti gli interventi svolti e da svolgere sulla Tribuna Est.

3. Il dettaglio delle gare che hanno avuto e che avranno ad oggetto la Tribuna Est a partire dal 2015.

4. Per quali motivi i lavori sulla Tribuna Est hanno subito rallentamenti, vi sono stati errori tecnici? Se si quali?

5. Se risulta a vero che da documenti di cantiere sono stati formalizzati 1,2 milioni di riserve, e comunque se sono state formalizzate riserve in documenti di cantiere o in documenti definitivi

6. Se risulta a vero il problema dell’irrigazione del terreno di gioco effettuata dal Comune con acqua contenente sale che aveva finito per danneggiare l’erba e costringere dunque la Società Ascoli Picchio a trasportare l’acqua per l’irrigazione dal centro sportivo Picchio Village allo stadio Del Duca.

7. Se risulta a vero che le norme federali prevedono degli adeguamenti dell’impianto comunale: copertura della tribuna stampa e realizzazione di 5.500 posti a sedere (1.200 già realizzati dal Club).

8. Se si, Se è prevista la ristrutturazione della tribuna tutta e in particolare l’area riservata a tribuna stampa come richiesto espressamente dalla Lega B ed entro quando verranno realizzati i 5.500 posti a sedere.

9. Se, in generale lo stadio rispetta tutti i criteri infrastrutturali necessari all’iscrizione al campionato Lega B, se no, quali le mancanze.

10. Se risulta a vero che il Comune proponeva la cessione in leasing dello stadio per soli tre anni, se no se il comune ha intenzione di indire una gara per la concessione 30ennale dello stadio “Cino e Lillo Del Duca”

11. Quali sono gli “ulteriori interventi utili, a cura del comune, ad abilitare permanentemente il settore distinti Nord/Est per la disputa del campionato” come riportato nel comunicato dell’amministrazione comunale in data 5/06/2018. Se ne chiede elenco analitico, previsione di spesa, e termine dei lavori.

12. In cosa consiste “quanto concordato per l’apposizione dei seggiolini così da rispettare le prescrizioni della Lega” come riportato nel comunicato stampa del sindaco Castelli del 5/06/2018.

13. Quali sono i motivi che hanno portato l’Ingegner Paolo Leccesi alla rinuncia dell’incarico di DL.

