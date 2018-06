ANCONA – Corsi di formazione gratuita in base alle proprie attitudini e ai bisogni del mercato: a disposizione 4 milioni di euro del POR-FSE 2014-2020.

Sono state approvate dalla giunta le linee guida per l’assegnazione di voucher finalizzati alla frequenza di azioni formative del Catalogo Regionale dell’offerta formativa a domanda individuale FORM.I.CA (Formazione Individuale a Catalogo) destinata a soggetti occupati, disoccupati ed inoccupati.

La domanda di voucher potrà essere presentata attraverso il programma informativo del SIFORM 2 (secondo le modalità dell’avviso pubblico che verrà emanato) sulla base di un piano formativo individuale predisposto in collaborazione con il Centro per l’impiego di riferimento qualora il voucher venga richiesto da un lavoratore inoccupato o disoccupato. Sarà sempre il Centro per l’impiego con modalità “just in time” a valutare la compatibilità della richiesta con le caratteristiche professionali del richiedente.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 17 volte, 17 oggi)