FERMO – Giornata difficile, quella dell’8 giugno, per la viabilità.

Nel Fermano si sono verificati tre incidenti stradali.

Un’auto è andata a finire contro un muretto a Fermo. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, per fortuna ha riportato soltanto lievi ferite.

A Montegiorgio si sono scontrate due auto: un sinistro violento che ha causato due feriti e rallentamenti alla circolazione.

A Porto San Giorgio scontro fra moto e bici: entrambe le persone rimaste coinvolte sono state soccorse.

In tutti i casi è intervenuto il personale sanitario del 118 con l’ambulanza per le cure e le Forze dell’Ordine per i rilievi.

Infine il terzo incidente, più grave, a Rapagnano: uno schianto frontale fra due auto. Ad avere la peggio una donna che, cosciente, è stata portata in ospedale al Torrette tramite eliambulanza per ulteriori cure mediche. L’altra persona, un uomo, ha riportato ferite lievi. Sul posto 118 per i soccorsi e le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica.

