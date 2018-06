ASCOLI PICENO – Le trattative per la cessione dell’Ascoli Picchio sembrano essersi rallentate con Alex Oliva mentre sicuramente sono indirizzate verso il gruppo romano di Bricofer.

Dopo l’incontro di qualche giorno fa tra Bellini e il Presidente della Bricofer Spa, Massimo Pulcinelli. Secondo quanto riportato anche da Sky Sport è previsto un un nuovo summit, alla ricerca portare avanti una trattativa che sembra ormai a buon punto.

I bianconeri torneranno ad allenarsi il 14 luglio nel ritiro di Cascia, mister Cosmi cheha parlato a RMC Sport Network nell’ambito del gran galà del calcio umbro sulla sua permanenza ad Ascoli: “La realtà è semplice: ho un contratto con l’Ascoli, sia io che il mio staff. Ho un contratto sottoscritto in caso di salvezza, lo considero come un premio e non rinuncio di certo a un premio. Il rinnovo di contratto garantiva di aver fatto qualcosa di importante. Il contratto ovviamente è stato stipulato con Bellini, che è ancora il proprietario. C’è la volontà da parte sua di cedere, io come tutti i dipendenti devo aspettare gli eventi. Nel caso di cessione, devo capire cosa vorrà fare la nuova società: sono tra le mille cose. Devo aspettare, è chiaro che non posso farlo fino al 30 giugno”.

News Serie B: Sospetto sulla partita tra Parma e Spezia, che è valsa la promozione diretta della squadra ducale in serie A. Due sms con contenuto sospetto inviati quattro giorni prima del match decisivo per la promozione. Messaggi provenienti da Fabio Ceravolo ed Emanuele Calaiò, del Parma e destinati a Filippo De Col e Alberto Masi dello Spezia.

Nel frattempo il Brescia ha scelto l’ex attaccante del Cagliari, David Suazo come nuovo tecnico.

