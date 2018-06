In entrambi i casi sono giunte le Forze dell’Ordine per rilievi e ricostruire le dinamiche

FERMO – Sinistro nella giornata del 9 giugno a Fermo.

Al crossodromo di Monterosato il personale sanitario del 118 è intervenuto per soccorrere un centauro di circa 30 anni caduto con la motocross per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

E’ stato deciso, per ulteriori accertamenti, il trasferimento in eliambulanza al Torrette di Ancona. Per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita.

A Porto Sant’Elpidio è stata ritrovata un’auto in una scarpata. Il mezzo era ribaltato ma all’interno non c’era nessuno. Dopo accertamenti delle Forze dell’Ordine è risultato che il veicolo era stato rubato nei paraggi. Forse i malviventi l’hanno utilizzato per qualche scopo criminale e poi l’hanno abbandonato.

