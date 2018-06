FERMO – Giornata difficile per la viabilità, quella del 10 giugno.

Nel Fermano due incidenti gravi in mattinata. Prima a Montegranaro dove un’auto è finita fuori strada per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Il conducente, dopo le prime cure del 118, è stato portato per accertamenti in eliambulanza al Torrette di Ancona.

A Pedaso, invece, scontro fra moto e auto: ad avere la peggio il centauro caduto rovinosamente a terra. In questo caso prime cure mediche del 118 e poi trasporto in eliambulanza ad Ancona al Torrette per altri accertamenti.

Le Forze dell’Ordine stanno ricostruendo la dinamica.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 147 volte, 147 oggi)