ASCOLI PICENO – Sting e Shaggy saranno protagonisti in Italia di una nuova serie di concerti. L’inedito duo si esibirà infatti il 3 agosto in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, il 4 in Piazza della Cattedrale a Trani e il 5 all’Arena della Regina di Cattolica.

Le nuove date si aggiungono a quelle precedentemente annunciate ovvero i concerti del 26 luglio alla Forte Arena di S.ta Margherita di Pula (CA), del 28 all’Auditorium Parco della Musica (Cavea) a Roma, del 29 all’Arena di Verona, il 30 all’Etes Arena Flegrea di Napoli e il 1 agosto al Teatro Antico di Taormina.

Sting e Shaggy si esibiranno sia in coppia sia singolarmente sul palco e presenteranno alcuni brani dal loro album dal sapore reggae 44/876 (in uscita il 20 aprile su etichetta Interscope/Universal). Durante gli show i due artisti riproporranno anche alcuni fra i loro successi più grandi come “Every Breath You Take”, “Englishman in New York”, “Message in a Bottle”, “It Wasn’t Me”, “Mr. Boombastic” e “Angel”.

L’inedito duo ha recentemente pubblicato la hit “Don’t Make Me Wait”, attualmente in top 10 dei brani più programmati dalle radio in Italia. Si tratta di un pezzo caratterizzato dai suoni caraibici che hanno influenzato entrambi gli artisti ed è il primo singolo del disco che Shaggy e Sting hanno registrato e che si preannuncia pieno di melodie e brani coinvolgenti.

Il duo sarà accompagnato in tour dalla band di Sting formata da Dominic Miller (chitarra), Josh Freese (batteria) e Rufus Miller (chitarra) e dai musicisti di Shaggy, Monique Musique (corista), Gene Noble (corista) e Kevon Webster (tastiera).

Per la data del 3 agosto ad Ascoli Piceno sono già disponibili in prevendita i biglietti. Questo il costo compreso diritti di prevendita:

I Platea Numerata € 195,50

II Platea Numerata € 138,00

Gradinata Numerata € 92,00

I circuiti abilitati alla vendita c/o i punti vendita e online sono: TICKETONE (www.ticketone.it) – TICKETMASTER (www.ticketmaster.it) – VIVATICKET .

