ASCOLI PICENO – Evento dell’associazione Das Andere.

“L’affermazione dell’architettura. Una riflessione introduttiva” con i professori Luca Taddio e Damiano Cantone, si svolgerà presso la Libreria Rinascita di Ascoli il 16 giugno dalle ore 17 alle ore 20 e rilascerà 3 crediti formativi dall’Ordine degli architetti.

Breve abstract: la chiave di lettura che questo libro sviluppa per interpretare l’architettura contemporanea è offerta dalla parola affermazione, che rappresenta il punto di incontro tra la dimensione architettonica e quella filosofica. Ciò non deve essere inteso come se da un lato vi sia l’architetto e dall’altro il filosofo che riflette, quanto piuttosto come la presa di coscienza che nel piano immanente del fare e del produrre vi è in gioco un sapere, intrinseco al produrre stesso, che oltrepassa le competenze specifiche dell’architettura.

È tale necessario sconfinamento che può diventare oggetto d’analisi critica sia da parte del filosofo sia dell’architetto.

