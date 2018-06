CASTEL DI LAMA – “Felice del risultato di Castel di Lama che premia Mauro Bochicchio, primo sindaco pentastellato nel Piceno, e l’attivismo, a volte mancante nel M5S”.

A parlare, e a congratularsi con il neo primo cittadino, è Tonino Silvestri, consigliere grillino di Spinetoli: “Sono felice anche perchè finalmente non sarò ‘voce unica’ all’Unione dei Comuni ma avrò altri due esponenti al mio fianco (da 4 anni sono unico rappresentante in Vallata) e sicuramente cambieranno gli equilibri politici di essa”.

Un pensiero anche per Alessandra Manigrasso, candidata sindaco a Grottammare per il Movimento 5 Stelle: “A lei va un grande ringraziamento, in un territorio così duro riesce ancora a portare la sua voce”.

