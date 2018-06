“Sono qui per esprimere solidarietà- ha detto – sono qui per evitare che queste persone sentano un senso di solitudine e di abbandono”.

ARQUATA DEL TRONTO – Tappa ad Amatrice, Accumoli e Arquata oggi 11 giugno per il premier Giuseppe Conte.

“Sono qui per esprimere solidarietà – ha detto il premier in una nota riportata da Sky Tg24 – sono qui per evitare che queste persone sentano un senso di solitudine e di abbandono”.

“Faremo il possibile”. E’ questa la rassicurazione che il premier ha rivolto ai presenti durante le visite.

