USSITA – Nuovo sindaco anche per il piccolo Comune terremotato di Ussita (240 votanti), commissariato dallo scorso anno dopo che le dimissioni dell’allora sindaco Marco Rinaldi indagato per abusi edilizi in relazione ad una struttura nei pressi di un campo da tennis.

Il nuovo primo cittadino è Vincenzo Marini Marini, esperto in diritto tributario ed ex presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno: con il 68,7% dei consensi, alla testa della lista civica Ussita Comunità in cammino ha battuto Giovanni Marronaro (31,2%) con la lista Ussita 2018.

Marini Marini ha raccolto intorno alla sua lista la comunità ussitana in senso ampio: gente del posto, ma anche chi vive altrove ma ha conservato la casa di famiglia o quella delle vacanze nella piccola località ai piedi del Monte Bove, famosa per il suo comprensorio sciistico e per il suo palaghiaccio prima del sisma del 2016.

