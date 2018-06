Sarà il montegiorgese classe ’81, alla diciannovesima stagione in maglia Videx, ad affiancare Raydel Poey in posto 2. Protagonista di una stagione esaltante, Mattia ricopre un ruolo fondamentale non solo in campo, ma anche nello spogliatoio

GROTTAZZOLINA – Si completa il reparto degli opposti in casa M&G Videx Grottazzolina: sarà infatti Mattia Minnoni ad affiancare Raydel Poey in posto 2, e per il montegiorgese classe ’81 si tratterà della diciannovesima stagione in maglia Videx.

“Sinceramente ci ho sperato, la stagione passata mi sono divertito davvero tantissimo, oltre ogni mia più rosea aspettativa, e devo dire che conciliare il tutto con lavoro e famiglia è stato faticoso ma anche stimolante, così non ci ho messo troppi secondi ad accettare…” esordisce ‘Paz’.

Protagonista di una stagione esaltante, durante la quale ha avuto anche modo di giocare titolare, Mattia ricopre un ruolo fondamentale non solo in campo, ma anche nello spogliatoio.

Il segreto? “Mi diverto ancora tanto, in allenamento l’essere sfidato da chi è molto più giovane di te ti dà una carica enorme, e quando riesci ad avere la meglio è una goduria, gli sfottò si sprecano…” Il pregio di Minnoni è di poter giocare, all’occorrenza, anche come schiacciatore: “Giocare in posto quattro è il mio ruolo di una vita, sono a disposizione.

