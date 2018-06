Interesse dell’Ascoli per l’esterno della Spal, francesco Posocco. Sono 24 presenze ed un gol per lui nella stagione appena terminata. Clemenza verso Padova

ASCOLI PICENO – Il rebus sulla cessione della società è ancora in corso, nel frattempo rimane ferma anche la situazione panchina, Cosmi vorrebbe rimanere ma vorrebbe sapere il prima possibile quale sarà il suo futuro nel caso la società cambiasse radicalmente. Bricofer Italia Spa ha presentato ufficialmente una proposta d’acquisto prevedendo anche il rilancio tecnico della squadra e la riqualificazione dello stadio “Cino e Lillo Del Duca”.

Tutto fermo per la partenza di Addae che era stato richiesto in Quatar. Il giovane trequartista scuola Juventus, Luca Clemenza, che ha ben figurato in questo torneo, invece tornato alla base dopo il prestito sembra essere indirizzato ad accettare il Padova, società che è anche sulle tracce di Monachello. Già raggiunta un’intesa di massima tra i club come riporta il Corriere del Veneto.

Interesse sia da Ascoli che Cesena per l’esterno ventiduenne Francesco Posocco, che ha militato con il Pontedera nell’ultima stagione ma è di proprietà della Spal secondo quanto riportato da tuttomercatoweb. Sono 24 presenze ed un gol per lui nella stagione appena terminata. Si segnala l’interesse anche per il portiere della Viterbese Iannarilli.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 6 volte, 6 oggi)