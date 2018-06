MONTE SAN GIUSTO – Dal 30 settembre al 7 ottobre si svolgerà a Monte San Giusto (MC) la XIV edizione del Clown&Clown Festival, Festival Internazionale di Clownerie e Clown-Terapia ideato nel 2005 dalla Mabò Band, nota compagnia di clown-musicisti sangiustesi, con l’intento di creare un evento originale e capace di celebrare la figura del clown in tutti i suoi aspetti, da quello artistico e professionale, a quello volontaristico e sociale.

Un evento oramai consolidato che ogni anno trasmette il valore universale e terapeutico della risata con grandi ed importanti iniziative che hanno fatto guadagnare a Monte San Giusto il titolo di “Città del Sorriso”.

Per il 2018 il Clown&Clown Festival sarà supportato da un amico d’eccezione.

Paolo Ruffini sarà infatti nominato Ambasciatore Clown&Clown, diffonderà la forza universale del sorriso e trasmetterà il messaggio d’amore nascosto dietro a un semplice naso rosso attraverso diverse iniziative.

Paolo Ruffini, attore e regista noto al pubblico di tutte le età e amato soprattutto per la sua capacità di intrattenere con leggerezza e ironia, veicola spesso messaggi importanti ed è da sempre impegnato a sostenere con la sua arte progetti sociali.

Con la sua sensibilità, la sua generosità e la sua capacità di comunicare al grande pubblico, facendo ridere e al contempo facendo riflettere, sarà portavoce del messaggio del Clown&Clown Festival.

Dopo la sua partecipazione alla scorsa edizione del Festival, Paolo è rimasto molto colpito dall’atmosfera che si respira nella Città del Sorriso ed ha quindi deciso di condividerne valori e obiettivi. Per il festival marchigiano si tratta di una grande collaborazione e di un altro gradino verso la realizzazione di un altro mondo possibile.

PAOLO RUFFINI

Personalità straordinaria e carisma travolgente: attore cinematografico e teatrale, regista, autore, conduttore tv. Dai cinepanettoni alle pellicole d’autore, dal piccolo schermo al palcoscenico, si è affermato tra i più grandi artisti del panorama italiano. Un fabbricante di sogni e di sorrisi con un amore indissolubile per il cinema e la capacità di contagiare il pubblico con la sua autenticità e la sua energia.

Paolo Ruffini si è sempre dimostrato impegnato in iniziative artistiche dall’importante valore sociale: dallo spettacolo teatrale UP&Down, in tour nel 2018, in cui porta in scena un grande happening comico insieme ad attori con disabilità, riflettendo con ironia sul significato della diversità; al docu-film “Resilienza” ispirato alla storia di Alessandro, vittima di un gravissimo tumore pediatrico e alla sua vita da resiliente, raccontando la realtà che circonda i bambini oncologici e le storie di tanti piccoli eroi normali che si trovano a viaggiare dentro la malattia, col sorriso. Per questo, Paolo Ruffini è stato nominato Ambasciatore CLOWN&CLOWN.

IL CLOWN&CLOWN FESTIVAL

Il Clown&Clown è un grande festival che da sempre racchiude in sé più festival e obiettivi.

È una grande festa del sorriso che promuove il valore terapeutico della risata e che ogni anno coinvolge personaggi famosi che si distinguono per spirito ed attività solidali e che si mettono a disposizione per amplificarne il messaggio.

È un importante meeting nazionale sul tema della clown-terapia e del volontariato in genere.

È un grande festival di teatro di strada con artisti professionisti provenienti da molte parti del mondo e con grandi e spettacolari eventi ed animazioni di piazza di grande impatto, uniche nel loro genere.

Ma il Clown&Clown è soprattutto un grande progetto sociale in cui inclusione e comprensione per il prossimo, amore e solidarietà sono gli assi portanti

