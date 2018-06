Tutte le informazioni sulle date di scadenza della presentazione della domande, sui giorni previsti per eventuali selezioni e sulla durata dei corsi sul sito della Regione

ASCOLI PICENO – Sono ancora aperte le iscrizioni a numerosi corsi di formazione gratuiti per disoccupati nel settore edile e costruzioni finanziati grazie al POR FSE 2014/2020.

“Nell’ambito delle iniziative per favorire la sviluppo del sistema economico locale – spiega l’assessore al Lavoro e alla Formazione Loretta Bravi – la Regione intende supportare l’inserimento occupazionale dei disoccupati tenendo conto dei fabbisogni formativi espressi dal tessuto produttivo locale attraverso il finanziamento di percorsi di formazione professionale. La sfida, dopo la crisi che ha duramente messo alla prova il settore, sta ora nel sostenere un nuovo ciclo incentrato sulla rigenerazione del patrimonio edilizio in termine di riduzione dei consumi energetici e di miglioramento del comportamento antisismico degli edifici. Con l’avviso pubblico che finanzia questi corsi la Regione Marche intende consolidare e rendere efficiente il sistema della formazione del capitale umano nella filiera dell’edilizia”. Tutte le informazioni sulle date di scadenza della presentazione della domande, sui giorni previsti per eventuali selezioni e sulla durata dei corsi sul sito della Regione.

Corsi ancora disponibili:

AREA TERRITORIALE ANCONA Tecniche di automazione (Domotica) Edilizia (Edifici ad energia quasi zero) Operaio edile (specializzato in edilizia sostenibile) Tecnico direzione cantieri (di restauro architettonico) Tecnico di fotogrammeria, cartografia e fotointerpretazione

AREA TERRITORIALE MACERATA Edilizia (Materiali, prodotti e tecnologie innovative per l’edilizia) Addetto istallazione impianti elettrici civili Tecnico dei cantieri per il recupero e restauro immobili (esperto in tecniche di controllo del biodeterioramento dei beni culturali, bioconsolidamento e biorestauro Tecnico di fotogrammeria, cartografia e fotointerpretazione Tecnico dissesto idrogeologico

AREA TERRITORIALE PESARO – URBINO Operatore CAD/CAM e automazione industriale (CAD, 2D, 3D e Rendering) Operatore CAD/CAM e automazione industriale (CAD, 2D, 3D e Rendering) Tecniche di automazione (Domotica) Edilizia (Materiali, prodotti e tecnologie innovative per l’edilizia) Impiantistica termoidraulica (termoregolazione e contabilizzazione del calore) Addetto istallazione impianti elettrici civili Tecnico direzione cantieri (di restauro architettonico)

AREA TERRITORIALE FERMO Tecniche di automazione (Domotica) Edilizia (Materiali, prodotti e tecnologie innovative per l’edilizia) Impiantistica termoidraulica (termoregolazione e contabilizzazione del calore) Tecnico di fotogrammeria, cartografia e fotointerpretazione

AREA TERRITORIALE ASCOLI PICENO Energy Manager (tecnico fonti energetiche, sicurezza e igiene ambientale) Operatore CAD/CAM e automazione industriale (CAD, 2D, 3D e Rendering) Tecniche di automazione (Domotica) Edilizia (Edifici ad energia quasi zero) Progettazione e costruzione con tecniche innovative di case in legno con criteri antisismici Edilizia (Materiali, prodotti e tecnologie innovative per l’edilizia) Informatica gestionale (BIM Building Information Modeling) Progettazione e recupero aree urbane Impiantistica termoidraulica (termoregolazione e contabilizzazione del calore) Conduttore macchine movimento a terra

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 2 volte, 2 oggi)