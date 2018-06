Indica entrate pari a 13 milioni e 616 mila euro, che al netto delle uscite hanno prodotto risparmi di poco più di un milione di euro, a cui devono aggiungersi 500 mila euro, rientrati in riduzione in sede di assestamento

ANCONA – Via libera a maggioranza (17 voti a favore, sei contro e un astenuto) da parte del Consiglio regionale delle Marche al Rendiconto 2017 dell’Assemblea legislativa.

“Un provvedimento che certifica il buon andamento della gestione finanziaria attuata dal Consiglio regionale non soltanto nell’ultimo esercizio, ma a partire dall’avvio della legislatura regionale in corso” secondo il relatore e vice presidente dell’Assemblea Renato Claudio Minardi.

Il rendiconto indica entrate pari a 13 milioni e 616 mila euro, che al netto delle uscite hanno prodotto risparmi di poco più di un milione di euro, a cui devono aggiungersi 500 mila euro, rientrati in riduzione in sede di assestamento di bilancio. Tra le scelte importanti, il taglio al fondo per i gruppi consiliari e le tante iniziative come ‘Marcheuropa’ e lo studio ‘Nuovi sentieri si sviluppo per l’Appennino’ affidato alle 4 Università marchigiane

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 12 volte, 12 oggi)