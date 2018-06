FERMO – “Dinanzi alle sollecitazioni di Forza Italia, l’Amministrazione regionale ha condiviso l’idea di lavorare a un Piano strategico regionale per nuovi poli scolastici multifunzionali”.

Lo affermano, in una nota congiunta, i consiglieri regionali Piero Celani e Jessica Marcozzi (entrambi Forza Italia): “Ieri in Consiglio regionale, infatti, è approdata la nostra interrogazione con cui si chiedeva, dopo il crollo di un tetto dell’Istituto Montani di Fermo, quale è lo stato, in termini di indici di vulnerabilità sismica e agibilità, degli edifici che accolgono istituti scolastici nel territorio marchigiano, se la Regione ha una mappatura aggiornata e puntuale sulle condizioni in cui versano gli edifici scolastici nelle Marche, quali sono le iniziative intraprese in termini di investimenti e messa in sicurezza, e se l’Amministrazione regionale ha intenzione di attivarsi per avviare un piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici”.

“Sappiamo bene che la competenza sugli immobili è di chi ne vanta la proprietà. Ma dinanzi a temi così importanti la Regione non può restarsene con le mani in mano. Comunque ci sono 520 milioni per la messa in sicurezza delle scuole sul territorio regionale. Ci sono anche dei fondi ministeriali per calcolare l’indice di vulnerabilità dei singoli edifici – si legge nella nota – Su quest’aspetto la Regione controlli come e con quali tempistiche questi fondi sono spesi. Spesso, soprattutto nei nostri borghi storici o nei piccoli Comuni, abbiamo degli edifici vetusti che ospitano delle scuole. Ecco dunque che si necessita di un Piano strategico per nuovi poli scolastici, con una politica aggregativa tra Comuni, che non riguardi solo la didattica ma con servizi a 360 gradi per i nostri bambini e ragazzi, dalle biblioteche alle mense”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 18 volte, 18 oggi)