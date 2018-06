Fermato un autotrasportatore di 36 anni, di Ancona, che viaggiava in tutta Italia per lavoro. L’uomo, che nega la malattia di cui è affetto da almeno 9 anni, è accusato di lesioni dolose gravissime

ANCONA – Potrebbero essere oltre 200 le donne potenziali vittime di contagio del virus Hiv per rapporti sessuali con un autotrasportatore di 36 anni, di Ancona, che viaggiava in tutta Italia per lavoro.

L’uomo, che nega la malattia di cui è affetto da almeno 9 anni, è stato arrestato per lesioni dolose gravissime dalla Squadra Mobile in collaborazione con lo Sco della Polizia di Stato. La polizia lancerà un appello per individuare le potenziali vittime, contattate da lui anche attraverso chat e social network.

L’arresto è scattato dopo la denuncia della compagna, che si è accorta di essere malata. La ex convivente dell’uomo è morta di Aids mesi fa.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 171 volte, 171 oggi)