ASCOLI PICENO – HUB21 è lieta di annunciare l’ingresso di un nuovo “Investor” in Demosend.com che si affianca a HUB21.

Demosend è la prima piattaforma web che offre ai suoi utenti la possibilità di gestire l’intero business musicale, dalle “demo musicali”, fino alle royalties. La piattaforma si rivolge sia ad artisti, che vogliono entrare in contatto con nuove etichette e far conoscere la propria musica, sia alle etichette in cerca di nuovi artisti da mettere sotto contratto.

Il Ceo di HUB21, Luca Scali, con orgoglio dichiara: “Da due anni, grazie all’impegno dei principali soci di HUB21, supportiamo la crescita di questa splendida startup e dei due founders Luca Rossetti e Matteo Ambrogetti. Abbiamo un vero caso di successo, di come si affronta con determinazione e competenza il mercato digitale arrivando ad essere una ScaleUp”.

E poi continua: “Oggi siamo di fronte ad un’importante realtà che offre un canale per lo scambio di demo musicali standardizzato, sicuro e con feedback in tempo reale andando a soddisfare così un bisogno dei gestori delle etichette che al momento ricevono le demo attraverso numerosi canali (via mail, canali social, ect) creando confusione e mancanza di trasparenza in questo flusso. Demosend inoltre si occupa della distribuzione che copre oltre 130 stores online (iTunes, Spotify, AmazonMusic, GooglePlay, ect), e un servizio di promozione, arrivando a +100 mila streaming al giorno, ed oltre 4 milioni al mese.”

