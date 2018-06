Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 per prestare le cure mediche alle persone rimaste coinvolte. I Vigili Urbani al lavoro anche per la viabilità

ASCOLI PICENO – Sinistro nella mattinata del 14 giugno.

Si è verificato uno scontro, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale di Ascoli, sul ponte San Filippo del capoluogo fra un’auto e un bus.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 per prestare le cure mediche alle persone rimaste coinvolte. I Vigili Urbani al lavoro anche per la viabilità. La circolazione, al momento, viene deviata su altri punti.

