ASCOLI PICENO – Nel quadro delle iniziative inter-istituzionali promosse dalla Polizia di Stato delle province di Ascoli Piceno e Fermo, per rafforzare l’attività di aggiornamento professionale del personale dipendente, è stato organizzato in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, una conferenza a cui hanno partecipato come relatori il Procuratore Capo di Ascoli Piceno Umberto Monti ed il Medico Superiore della Polizia di Stato Marina Renzi.

La formazione specialistica degli oratori ha permesso di focalizzare gli sviluppi di intervento operativo e precisamente rapporti fra Polizia Giudiziaria e Autorità Giudiziaria:

“Le indagini di Polizia Giudiziaria – Fase di avvio e sviluppo delle indagini;

Sopralluogo giudiziario”;

