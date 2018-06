Così il Governatore delle Marche Luca Ceriscioli in merito alla vicenda dell’azienda di Comunanza: “Chiediamo a tutte le forze politiche – dichiara il presidente della Regione – di appoggiarlo”

COMUNANZA – “Il caso Whirlpool non è solo una crisi aziendale, ma una questione legata al sisma. L’azienda si trova infatti nel cuore delle aree colpite dal terremoto. È di fondamentale importanza l’approvazione dell’emendamento Verducci per le Marche e per oltre 100 famiglie che popolano quelle aree, senza considerare l’indotto”.

Così il Governatore delle Marche Luca Ceriscioli in merito alla vicenda dell’azienda di Comunanza: “Chiediamo a tutte le forze politiche – dichiara il presidente della Regione – di appoggiare questo emendamento, perché significa sostenere l’occupazione e i cittadini di un territorio già duramente colpito. L’ emendamento – prosegue il presidente – è un fatto tecnico importante, perché mette sul tavolo la proposta. Ci sono già le coperture, ma serve un impegno comune. Anche il Consiglio regionale sta lavorando su una mozione a sostegno della approvazione di questo documento”.

