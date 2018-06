Una giornata di lavoro per riflettere sul post sisma e porre basi solide per il futuro, dalla problematica della ricostruzione oggi, partendo dalla costante valutazione caso per caso

ASCOLI PICENO – FarodiRoma in collaborazione con Optel e con il patrocino della Diocesi di Ascoli Piceno e del Comune di Ascoli Piceno, promuove il convegno “Ricostruzione post-terremoto. Le sfide dell’innovazione per l’Italia di oggi, le proposte dall’America Latina e il ruolo della comunicazione” , nella convinzione che da Oltreatlantico possano arrivare delle soluzioni poco costose ed ecosostenibili che potrebbero contribuire a mettere in sicurezza il nostro bellissimo Paese.

L’appuntamento è per il 23 giugno, ore 9 ad Ascoli Piceno nella splendida cornice del nuovo CineTeatro Piceno.

Una giornata di lavoro per riflettere sul post sisma e porre basi solide per il futuro, dalla problematica della ricostruzione oggi, partendo dalla costante valutazione caso per caso, di dove ricostruire e ricreare comunità, alle tecniche costruttive tradizionali, le proposte innovative e gli aiuti economici che vengono dati. Inoltre verrà spiegata l’importanza della comunicazione negli stati di emergenza.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 4 volte, 4 oggi)