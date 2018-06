Classe ’89 per 185 cm di altezza, il regista di Loreto può vantare trascorsi nelle giovanili della Pallavolo Loreto e in quelle della Lube Macerata, dove ha fatto parte dell’organico nella massima serie

GROTTAZZOLINA – Altro grandissimo colpo messo a segno per la Videx Grottazzolina: il palleggiatore Manuele Marchiani vestirà infatti i colori M&G nella prossima stagione. Classe ’89 per 185 cm di altezza, il regista di Loreto può vantare trascorsi nelle giovanili della Pallavolo Loreto e in quelle della Lube Macerata, dove ha fatto parte dell’organico nella massima serie. Diventato poi uno dei più richiesti registi di A2, ha concluso l’ultima stagione con la semifinale play-off persa contro Siena. Un regista di valore che i tifosi M&G avranno la possibilità di vedere in azione da quest’anno al Palas di Grottazzolina.

“Il forte interesse che da subito la società ha espresso nei miei confronti, appena dopo la prima gara contro Grotta, ha inciso parecchio nella mia decisione di arrivare qui. Questa sensazione di essere ‘una prima scelta’ per un rinnovato progetto fa molto piacere” esordisce il palleggiatore. “Poi appena mi è stato dato un accenno della squadra che la società aveva in mente di fare, accettare è stato ancora più semplice. In più dopo un po’ di anni, con piacere torno a giocare nelle Marche.”

Una carriera intensa quella di Manuele, iniziata nelle giovanili di Loreto, per poi passare, a 17 anni, in quelle della Lube, che tuttora detiene il suo cartellino. L’esordio in Serie A2 è arrivato con la maglia di Loreto, con la quale ha vinto il campionato nel 2009, quindi un’esperienza in B1 a Molfetta. L’anno successivo il ritorno alla Lube in prima squadra, a cui è seguita un’esperienza al Club Italia in A2, prima di fare ritorno, ancora una volta a Loreto, sempre in A2. Da lì in poi, una peregrinazione continua in tutta italia: Città di Castello (A1), Vibo Valentia, Reggio Emilia, Civita Castellana e infine Gioia del Colle, sempre in A2.

“Penso di esser un palleggiatore abbastanza completo dal punto di vista tecnico, prediligo il gioco veloce ma naturalmente riesco ad adattarmi alle caratteristiche proprie degli attaccanti per farli rendere al meglio” prosegue Marchiani. “A muro, nonostante non sia un gigante, mi faccio rispettare. Umanamente cerco sempre di mantenere la calma, e questo mi aiuta anche in campo nel trasmettere tranquillità agli altri.” Per quanto riguarda la nuova stagione, il palleggiatore lauretano ha già le idee chiare: “Avere una sicurezza come Poey dietro rende sempre più tranquilli e questo non può che essere positivo… l’obiettivo è sicuramente quello di fare sempre meglio rispetto alla stagione precedente, puntando anzitutto alle prime 4 posizioni che ti garantiscono la permanenza nella Serie A. Poi proveremo a regalarci soddisfazioni, sono sicuro che la società e tutto lo staff stiano allestendo un’ottima squadra per raggiungere tali obiettivi e far divertire il caloroso pubblico di Grotta.”

