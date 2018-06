Ha fatto segnare tempi di tutto rispetto nel corso delle libere, avrebbe potuto fare anche meglio in qualifica senza il traffico in pista nei minuti finali del turno

ASCOLI PICENO – Quinta fila e ottava fila rispettivamente per Romano Fenati (Moto2) e Tony Arbolino (Moto3) sul circuito di Montmelò. Con due braccia in meno, gli alfieri del team Marinelli Snipers hanno comunque dato il massimo ed entrambi non vogliono rassegnarsi a posizioni troppo arretrate. Tony ci ha già abituati, nelle ultime gare, a belle rimonte e Romano, che ha fatto segnare tempi di tutto rispetto nel corso delle libere, avrebbe potuto fare anche meglio in qualifica senza il traffico in pista nei minuti finali del turno.

Romano Fenati: “Mi aspettavo di partire un po’ più avanti ma ho trovato traffico in pista nei minuti finali del turno, quelli fondamentali. Ad ogni modo, sono soddisfatto dei tempi fatti segnare negli altri turni e domani daremo il massimo“.

Tony Arbolino: “Sapevamo che non sarebbe stata una qualifica facile perché non sono fisicamente al 100%. Ho molto dolore al polso soprattutto in frenata e nelle curve a destra e questo mi penalizza un po’. Sono dispiaciuto ma allo stesso tempo non dobbiamo abbatterci. Domani daremo il massimo per fare una bella gara e una bella rimonta”.

