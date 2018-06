A chi vorrà effettuare attività sportiva leggera . Si raccomanda l’uso corretto dell’impianto al fine della massima conservazione e di non lasciare rifiuti di alcun genere

MALTIGNANO – L’Asd Maltignanese comunica che, quale gestore dell’impianto, per il periodo estivo il campo sportivo “Leodori” di Maltignano capoluogo rimarrà aperto dal mattino alla sera al fine di renderlo fruibile a chi vorrà effettuare attività sportiva leggera. Si raccomanda l’uso corretto dell’impianto al fine della massima conservazione e di non lasciare rifiuti di alcun genere.

“Si ringrazia la società Maltignanese per la sensibilità dimostrata nei confronti dell’utenza locale, soprattutto quella giovanile, verso la quale si nutre fiducia per il corretto utilizzo.Si condannano, nel contempo, ripetuti danni alla recinzione utilizzati al fine di un ingresso forzato registrati nel corso dell’anno – afferma il sindaco Armando Falcioni – Per l’attività calcistica,invece, rimane a disposizione il campo da calcetto previo prenotazione”.

