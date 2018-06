MALTIGNANO – “Come amministrazione abbiamo organizzato tanti eventi nel corso degli anni, secondo noi tutti belli e producenti. Ma la manifestazione di qualche giorno fa ci ha particolarmente commosso ed emozionato“.

Così, in una nota, il sindaco Armando Falcioni di Maltignano dopo la consegna del ‘Maltino d’Oro’ avvenuta nella serata del 14 giugno: “Un Comune che si ricorda dei propri talenti è cosa rara ma non era neppure scontato della presenza e l’entusiasmo, che abbiamo registrato, di coloro che abbiamo coinvolto e premiato – prosegue – Molti li conoscevamo ma non in maniera profonda, di altri sapevamo poco, di altri ancora non sapevamo nulla dei loro risultati e delle loro capacità”.

“Siamo rimasti davvero stupefatti – conclude il primo cittadino – Per questo nei prossimi giorni cercheremo di presentarli attraverso i nostri mezzi per farli conoscere meglio alla nostra comunità perché sia orgogliosa di loro”.

Questi i giovani talenti maltignanesi premiati e la disciplina in cui si sono distinti:

Francesco Pezzuoli, Start Up;

Alessandro Consorti, Sport;

Giorgia Spurio, Cultura;

Ruud Koutiky, Sport;

Flauvios Ciurciumaru, Musica;

Lucia Fratini, Musica;

Serena Forcina, Musica;

Riccardo Ripani, Sport;

Andrea Cinciripini, Università;

Alberto De Angelis, Cinema e cortometraggi;

