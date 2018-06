ANCONA – La valorizzazione del territorio e del paesaggio rappresenta una fonte di reddito per le aree rurali che si può incrementare attraverso lo sviluppo del turismo culturale. Dopo la diffusione del mezzo fotografico e cinematografico, è interessante sperimentare le potenzialità suggestive dei social media che hanno avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni.

Con questo obiettivo la Regione Marche ha organizzato una mattinata di confronto con gli operatori del settore. Il workshop si terrà martedì 19 giugno, dalle ore 9.30 presso la sede della Giunta regionale (Sala Raffaello di Palazzo Raffaello – Ancona). Sarà un evento di promozione del progetto Europetour che sostiene l’iniziativa, di cui la Regione è partner con istituzioni della Germania, Austria, Spagna, Bulgaria, Romania e Polonia. Il progetto punta a favorire la formazione professionale nel turismo culturale del patrimonio europeo.

“Il paesaggio non è solo un valore simbolico e identitario per le comunità locali, ma un motore di sviluppo per sostenere l’economia delle aree più marginali – afferma la vice presidente Anna Casini, assessore al Territorio – Le potenzialità di Europetour favoriscono questo approccio, in particolare nelle Marche dove l’uso dei social media è molto sviluppato nel turismo, attraverso il Social media team della Fondazione Marche Cultura. Abbiamo sperimentato, con successo, una narrazione dei luoghi attraverso le immagini fotografiche e cinematografiche, in particolare con Marche Film Commission e la produzione di cortometraggi che hanno riscosso l’attenzione del grande pubblico, come recentemente al Festival di Cannes con il corto girato nelle zone del sisma. Ora focalizziamo l’attenzione sui social media, le cui capacità espressive e comunicative si prestano favorevolmente alla promozione del territorio, specie dopo che Europetour ha prodotto una serie di manuali utili a creare un linguaggio comune tra operatori economici e culturali”.

Il workshop “Narrare il paesaggio attraverso i social media”, sarà aperto dalla vice presidente Casini. Dopo una breve presentazione dei manuali Europetour, gli esperti della Fondazione Marche Cultura mostreranno, con due laboratori interattivi, le potenzialità della comunicazione digitale e della promozione social attraverso collaborazioni con amministrazioni locali e operatori del territorio

