GROTTAZZOLINA – Imprevisto nel Fermano nel pomeriggio del 18 giugno.

A Grottazzolina un uomo, per cause in fase di accertamento, si è fatto male ad un piede.

E’ stato soccorso prima dal personale sanitario del 118 e poi, per precauzione e ulteriori accertamenti, è stato portato in eliambulanza al Torrette di Ancona.

