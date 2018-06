ASCOLI PICENO – Si avvicina la seconda edizione del Festival ideato lo scorso anno per aiutare e rivitalizzare le zone montane marchigiane dopo gli eventi sismici del 2016.

Parliamo di “RisorgiMarche” che avrà luogo dal primo luglio fino ad inizio agosto (Qui date, luoghi e ospiti).

La rivista Rolling Stone ha intervistato l’artefice della kermesse, l’artista Neri Marcorè. Interessante la risposta dell’attore alla domanda inerente alla festa a sorpresa di Amandola, prevista il 31 luglio e ideata per festeggiare il suo compleanno, e ai probabili ospiti.

Marcorè ha risposto: “Non sappiamo ancora con chi. O meglio, non lo so io, che sono il festeggiato. È un’idea dei miei amici e collaboratori. Vi invito a venire ad Amandola per capirlo insieme, sarà sicuramente una serata speciale. Confesso che sono curioso e forse pure un po’ preoccupato”.

Poi alla fine l’artista aggiunge: “Mi piacerebbe avere John Mayer e Sting. In fondo il secondo non dovrebbe neanche fare troppi chilometri (n.d.r. Sting si esibirà ad Ascoli in piazza del Popolo il 3 agosto insieme a Shaggy e in quei giorni sarà comunque in tour in Italia).

Una risposta ironica ma comunque con della piccolissima speranza. Come andrà a finire? Lo scopriremo soltanto il 31 luglio, appunto, ma di certo sarà sicuramente una grandissima festa e occasione per i visitatori.

