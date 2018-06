ASCOLI PICENO – Si rinnova, anche quest’anno, l’appuntamento con i centri estivi gratuiti per i bambini e i ragazzi residenti sul territorio di Ascoli Piceno. Dalle positive esperienze precedenti e dalla stretta collaborazione tra la Ludoteca del Riuso sita in Via Speranza, e i Servizi sociali del Comune di Ascoli Piceno e il Consorzio il Picchio, è scaturito anche quest’anno un programma ricco e divertente per trasformare Riù in “ludoteca estiva” in orario antimeridiano, in sostituzione delle attività didattiche.

Il servizio si svolge su prenotazione e a rotazione, al fine di dare pari opportunità a tutte le famiglie richiedenti, dall’11 al 29 giugno 2018, dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì.

I bambini e i ragazzi, (6-14 anni) durante durante le attività vengono seguiti da personale specializzato della ludoteca che coinvolgerà i partecipanti in varie attività ricreative: passeggiate, bricolage, laboratori del riuso, giochi sportivi all’aria aperta e giochi di animazione e società.



Il servizio accoglie fino a 25 bambini ed è possibile prenotarsi in ludoteca (Via Speranza) o al numero 3492542421 – 334 8800349

Per informazioni le famiglie interessate possono rivolgersi all’Ufficio Servizi sociali (via Giusti): 0736 298585.

