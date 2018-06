ASCOLI PICENO – Al via il nuovo sistema di sosta gratuita a tempo lungo le direttrici di via D. Angelini, via XX Settembre, corso Trento e Trieste. Oggi 20 giugno, alle 12, in sala De Carolis nel municipio ascolano, l’amministrazione comunale illustrerà tutte le novità sul traffico. Seguirà, nelle prossime ore, resoconto dettagliato.

